Sindaco di Cassano Ionio invita all'evacuazione centinaia di persone

CASSANO ALLO IONIO, 13 FEB - Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha avvisato, tramite Facebook, i residenti nelle frazioni Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe - circa 500 persone - che "in via precauzionale ed urgente, è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione". Per le emergenze e gli aggiornamenti, i cittadini sono invitati a contattare la pagina del Comune. La decisione fa seguito all'esondazione, in due punti, del fiume Crati le cui acque hanno invaso alcune coltivazioni di agrumeti presenti nella zona.

