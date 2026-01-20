Sindaco di Cagliari, 'scuole e uffici pubblici chiusi anche domani'

CAGLIARI, 20 GEN - Allerta meteo rossa prorogata per tutta la giornata di domani e a Cagliari, per il terzo giorno consecutivo, saranno chiusi gli asili, le scuole e l'Università, ma anche gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici (escluso quello ittico), i parchi pubblici, i centri d'arte e le biblioteche. "Rinnovo l'invito - spiega il sindaco Massimo Zedda dai social - a limitare al massimo gli spostamenti e a evitare le zone costiere. Anche durante la giornata di domani sarà necessario occuparsi degli interventi di verifica e messa in sicurezza, rimuovere i detriti, controllare le alberature cittadine e fare gli opportuni accertamenti anche nelle scuole".