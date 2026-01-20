Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sindaco di Cagliari, 'scuole e uffici pubblici chiusi anche domani'

AA

CAGLIARI, 20 GEN - Allerta meteo rossa prorogata per tutta la giornata di domani e a Cagliari, per il terzo giorno consecutivo, saranno chiusi gli asili, le scuole e l'Università, ma anche gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici (escluso quello ittico), i parchi pubblici, i centri d'arte e le biblioteche. "Rinnovo l'invito - spiega il sindaco Massimo Zedda dai social - a limitare al massimo gli spostamenti e a evitare le zone costiere. Anche durante la giornata di domani sarà necessario occuparsi degli interventi di verifica e messa in sicurezza, rimuovere i detriti, controllare le alberature cittadine e fare gli opportuni accertamenti anche nelle scuole".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario