Sindaco Arquata, niente superbonus, niente ricostruzione

ASCOLI PICENO, 27 MAR - "Il commissario alla Ricostruzione senatore Guido Castelli questa mattina ci ha comunicato la scelta del Governo di porre fine a tutte le agevolazioni del superbonus, aggiungendo che si sta già confrontando con il Mef e l'esecutivo per trovare una soluzione. Da sindaco di uno dei Comuni più colpiti del cratere, dico che per noi staccare la spina del superbonus equivale a staccare la spina alla rinascita del territorio, che ha vitale bisogno e conta fermamente su quelle agevolazioni". A dirlo è il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi. "Bisogna considerare che i Comuni più colpiti, come Arquata, Amatrice e Accumoli, fino ad ora non hanno potuto usufruire appieno dei bonus a causa della devastazione del sisma, avendo tutt'oggi alcune porzioni di territorio totalmente inagibili e interdette - spiega -. Per questi motivi chiediamo un ripensamento da parte del Governo, affinché siano reinserite le agevolazioni per il cratere del sisma o almeno per i Comuni più colpiti, indicati nel 'Testo unico della ricostruzione privata' e in particolare nell'allegato 7 dell'Ordinanza 130".