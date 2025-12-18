Giornale di Brescia
Sindaco a consigliera 'mai fatto comandare da una donna', polemica a Trieste

TRIESTE, 18 DIC - E' polemica a Trieste dopo che ieri, nel corso della seduta del Consiglio comunale, il sindaco Roberto Dipiazza si è rivolto alla consigliera del M5s Alessandra Richetti dicendo "Non mi sono mai fatto comandare da una donna, tanto meno da te". "Quanto accaduto - afferma oggi in una nota Richetti - non può essere archiviato come un episodio isolato, né ridotto a uno 'scambio verbale' sopra le righe. Le parole pronunciate dal sindaco Dipiazza nei miei confronti, di chiaro contenuto discriminatorio e sessista, hanno già sollevato una giusta e ampia sdegnata reazione pubblica, ma accanto alla gravità di quelle affermazioni, emerge un problema ancora più profondo: il venir meno delle garanzie istituzionali che dovrebbero tutelare il confronto democratico in Aula". Di parole "inaccettabili" e che "meritano una decisa, immediata e categorica stigmatizzazione" parla anche la consigliera regionale Fvg Rosaria Capozzi (M5s). Interviene anche il Pd: "Non si tratta di una battuta né di una scivolata - puntualizza la segretaria dei dem di Trieste, Maria Luisa Paglia - è un'affermazione che rivela una cultura politica arretrata, discriminatoria e profondamente maschilista". "Siamo ben oltre il cattivo gusto - aggiunge la segretaria regionale del Pd Fvg, Caterina Conti - e non possiamo continuare a giustificare come goliardia espressioni sessiste e offensive. Ci aspettiamo una decisa presa di distanza da parte di tutta la maggioranza che altrimenti sarebbe da associare in blocco alle parole del sindaco".

