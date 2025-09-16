Sindaci Palestina, è strage di proporzioni inimmaginabili

PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 16 SET - Parlano di "una strage di proporzioni inimmaginabili" e supplicano di "fare qualcosa per fermare questo genocidio" i sindaci palestinesi dell'Associazione delle autorità locali recentemente in visita in Umbria e ora tornati nei loro Paesi. Appello per la pace inviato nelle ultime ore a Sandro Pasquali sindaco di Passignano e presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno che ha promosso un progetto di cooperazione internazionale in Palestina. "Non possiamo lasciarli soli!" il suo appello attraverso l'ANSA. Ai sindaci dell'associazione autorità locali "stanno arrivando decine di immagini da Gaza, riprese dai loro social, tutti ovviamente attendibili" ha spiegato Pasquali. Molti di questi video mostrano "immagini di morte e distruzione". "Ci chiamano per ringraziarci di quello che hanno trovato in Umbria nei giorni scorsi - ha sottolineato ancora Pasquali - e ci scongiurano di fare qualcosa per fermare questo genocidio". "Il presidente di Apla, appena rientrato - ha affermato ancora il sindaco di Passignano - ci dice che tutte le città della Cisgiordania sono prese d'assedio e i villaggi sono alla mercé dei coloni israeliani armati che distruggono quello che trovano, protetti dall'esercito". "Le scuole - ha ricordato Pasquali - stanno tentando di riaprire e i Comuni di mantenere i servizi essenziali di aiuto alle politiche: oggi voglio rilanciare la proposta condivisa con i sindaci palestinesi almeno dieci comuni Umbri dichiarino di avviare la pratica di Gemellaggio con altrettanti palestinesi, loro sono pronti a incontrare i Consigli comunali on line. Spero che 10 istituti scolastici facciano altrettanto. Noi ci mettiamo al servizio per coordinare queste azioni di solidarietà concreta".