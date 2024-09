Sindacato, nuova rivolta al Cpr di Gradisca, ferito finanziere

TRIESTE, 17 SET - Un nuovo tentativo di fuga dal Cpr di Gradisca d'Isonzo si è verificato ieri, sventato dai baschi verdi, quando alcuni degli ospiti hanno appiccato il fuoco a un materasso e ad alcune coperte, lanciate contro i finanzieri in servizio: nel sedare il tentativo di rivolta e ripristinare l'ordine, e per impedire la fuga, un finanziere ha riportato la frattura di due dita della mano sinistra. Incolumi gli altri agenti, il personale in servizio e gli ospiti, che sono stati fatti rientrare nell'area a loro destinata. «Ancora una volta - commenta Armando Gallucci, segretario regionale del Sindacato italiano lavoratori di finanza (Silf) - solo l'equipaggiamento e il sangue freddo dei nostri baschi verdi hanno evitato danni più gravi alle persone e alle strutture. Si tratta del secondo ferimento di un finanziere nell'arco di pochi mesi, mentre i tentativi di fuga sono così numerosi che non fanno più neppure notizia. Una situazione che richiede risposte concrete dalle istituzioni», dice Gallucci, che giudica «inaccettabile ostinarsi a tenere aperto il Cpr senza alcuna garanzia di sicurezza per le forze dell'ordine, per gli operatori e per gli stessi ospiti».