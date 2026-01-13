Giornale di Brescia
Sindacato Francia, trattori resteranno a Parigi fin quando sarà necessario

PARIGI, 13 GEN - Gli agricoltori giunti questa mattina a Parigi con almeno 350 trattori non si muoveranno fino a quando le loro richieste non verranno ''ascoltate'': è quanto ha dichiarato uno dei vicepresidenti del sindacato agricolo francese Fnsea, Damien Greffin, che ha promosso la protesta. ''La rivolta agricola ricomincia oggi e resteremo qui fino a quando non avremo delle risposte. Chiediamo di essere ricevuti dal primo ministro'' Sébastien Lecornu, ha spiegato il sindacalista. Nei giorni scorsi, gli agricoltori d'Oltralpe hanno già protestato contro l'accordo di libero scambio Ue-Mercosur e la gestione della dermatite bovina da parte del governo.

PARIGI

