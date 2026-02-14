Sindacati, due morti nel carcere di Augusta per overdose

SIRACUSA, 14 FEB - Due detenuti sono morti negli ultimi 15 giorni nel carcere di Augusta. Secondo le organizzazioni sindacali di polizia penitenziaria, che hanno reso nota la notizia, sarebbero deceduti per overdose. Sebastiano Bongiovanni, dirigente provinciale Unione sindacati di polizia penitenziaria di Siracusa, e Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato polizia penitenziaria, denunciano le precarie condizioni di vita all'interno dei penitenziari. Sulle due morti è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Siracusa che dovrà accertare le cause dei decessi e nel caso di conferma dell'ipotesi di overdose come è entrata la droga nel carcere.