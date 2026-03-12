Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sindacati ad Atm, dopo incidenti tram serve un immediato piano straordinario

AA

MILANO, 12 MAR - "Si esige l'immediata definizione di un Piano straordinario che preveda lo stanziamento di risorse strutturali, sottraendo il capitolo della manutenzione alle restrizioni dei vincoli di bilancio". È questa la richiesta avanzata dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl Fna e Orsa Tpl nel corso dell'incontro con l'amministratore delegato di Atm Alberto Zorzan che si è tenuto oggi a Milano. Oggetto dell'incontro, la sequenza di incidenti che hanno coinvolto nelle ultime due settimane i tram cittadini delle linee 9, 12 e 15. Una sequenza che, secondo i sindacati, "impone una riflessione profonda sulla tenuta complessiva del sistema che non può essere più procrastinata". Le sigle sindacali, per le quali "non è più tollerabile la politica aziendale basata sull'intervento accidentale", hanno anche "ribadito la necessità di un Piano Industriale di sviluppo e di investimenti economici che dia certezze sul futuro". "La professionalità del personale del Gruppo Atm - conclude la nota diffusa dalle organizzazioni sindacali - deve essere difesa e valorizzata. La sicurezza è un investimento non negoziabile che deve tradursi in formazione continua, a tutela sia del personale che dell'utenza cittadina. Prendendo atto della disponibilità aziendale a individuare soluzioni condivise per migliorare le condizioni di lavoro, le parti si sono impegnate a proseguire il dialogo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario