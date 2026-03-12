Sindacati ad Atm, dopo incidenti tram serve un immediato piano straordinario

MILANO, 12 MAR - "Si esige l'immediata definizione di un Piano straordinario che preveda lo stanziamento di risorse strutturali, sottraendo il capitolo della manutenzione alle restrizioni dei vincoli di bilancio". È questa la richiesta avanzata dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl Fna e Orsa Tpl nel corso dell'incontro con l'amministratore delegato di Atm Alberto Zorzan che si è tenuto oggi a Milano. Oggetto dell'incontro, la sequenza di incidenti che hanno coinvolto nelle ultime due settimane i tram cittadini delle linee 9, 12 e 15. Una sequenza che, secondo i sindacati, "impone una riflessione profonda sulla tenuta complessiva del sistema che non può essere più procrastinata". Le sigle sindacali, per le quali "non è più tollerabile la politica aziendale basata sull'intervento accidentale", hanno anche "ribadito la necessità di un Piano Industriale di sviluppo e di investimenti economici che dia certezze sul futuro". "La professionalità del personale del Gruppo Atm - conclude la nota diffusa dalle organizzazioni sindacali - deve essere difesa e valorizzata. La sicurezza è un investimento non negoziabile che deve tradursi in formazione continua, a tutela sia del personale che dell'utenza cittadina. Prendendo atto della disponibilità aziendale a individuare soluzioni condivise per migliorare le condizioni di lavoro, le parti si sono impegnate a proseguire il dialogo".