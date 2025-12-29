Sindaca Salis in udienza da papa Leone, 'impegno a diventare maestri di bene comune'

GENOVA, 29 DIC - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina all'udienza privata in Vaticano con papa Leone XIV, organizzata dall'Anci per tutti i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle Anci regionali. "Una grande emozione e grande privilegio poter incontrare e ascoltare questa mattina papa Leone, assieme a tanti colleghi sindaci - ha detto Salis - Credo sia ancor più significativo averlo potuto fare durante il periodo natalizio. Accolgo con grande impegno l'invito che ci ha fatto il papa a 'diventare maestri di dedizione al bene comune'. Papa Leone ci ha ribadito l'invito del suo predecessore, papa Francesco, a far recuperare a tutti la gioia di vivere. Vorrei che questo messaggio accompagnasse ogni giorno la nostra azione amministrativa e politica assieme perché, come ci ha detto il papa, non ci manchi mai il coraggio di offrire speranza alla gente - ha concluso -, attraverso l'ascolto che deve partire dai più poveri, dai più fragili e dai più sofferenti».