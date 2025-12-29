Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sindaca Salis in udienza da papa Leone, 'impegno a diventare maestri di bene comune'

AA

GENOVA, 29 DIC - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina all'udienza privata in Vaticano con papa Leone XIV, organizzata dall'Anci per tutti i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle Anci regionali. "Una grande emozione e grande privilegio poter incontrare e ascoltare questa mattina papa Leone, assieme a tanti colleghi sindaci - ha detto Salis - Credo sia ancor più significativo averlo potuto fare durante il periodo natalizio. Accolgo con grande impegno l'invito che ci ha fatto il papa a 'diventare maestri di dedizione al bene comune'. Papa Leone ci ha ribadito l'invito del suo predecessore, papa Francesco, a far recuperare a tutti la gioia di vivere. Vorrei che questo messaggio accompagnasse ogni giorno la nostra azione amministrativa e politica assieme perché, come ci ha detto il papa, non ci manchi mai il coraggio di offrire speranza alla gente - ha concluso -, attraverso l'ascolto che deve partire dai più poveri, dai più fragili e dai più sofferenti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario