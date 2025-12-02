Sinagoga vandalizzata, pm Roma indaga per odio razziale

ROMA, 02 DIC - La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos su quanto avvenuto alla sinagoga Beth Michael di villa Pamphili nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma, vandalizzata con alcune scritte. I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, procedono per danneggiamento aggravato dall'odio razziale. All'esterno della sinagoga sono comparse scritte come 'Palestina Libera' ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982.