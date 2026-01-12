Simboli Pd al posto Fdi sui manifesti di un compagno di partito, indagato

ROVIGO, 12 GEN - Il neoeletto consigliere veneto di Fratelli d'Italia, Fabio Benetti, e consigliere comunale a Rovigo, è indagato per attentati contro i diritti politici del cittadino, per aver incollato il logo del Pd nei manifesti del compagno di partito Mattia Moretto, presidente del consiglio comunale del capoluogo polesano. Alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre scorso Benetti aveva ottenuto 2.395 preferenze nel collegio di Rovigo, arrivando secondo dietro a Valeria Mantovan, che essendo stata nominata in giunta ha lasciato libero a lui il proprio seggio in Consiglio. Benetti aveva superato Moretto di 67 preferenze. La Procura di Rovigo ha indagato su denuncia di Moretto contro ignoti. È stata verificata la presenza di manifesti manomessi nel capoluogo polesano e nei Comuni di Adria, Ceregnano, Lendinara, Badia, Fratta, Castelmassa, Villadose e Bergantino il giorno prima del voto. I Carabinieri di Adria (Rovigo) e la Digos di Rovigo hanno eseguito perquisizioni, sequestrato materiale informatico, acquisito immagini di telecamere stradali e interrogato persone informate sui fatti. "Per rispetto del lavoro della procura e del partito stesso, in quanto persona offesa non rilascio dichiarazioni — dice Moretto -. Ci tengo a sottolineare che nutro massima fiducia nell'operato della magistratura". "Il mio assistito - ha dichiarato l'avvocata Stefania Tescaroli difensore di Benetti - si dichiara sereno confidando nella giustizia che farà il proprio corso e arriverà all'accertamento della verità. Nel corso del procedimento si procederà a dimostrare la totale estraneità ai fatti da parte del mio assistito. Naturalmente Fabio Benetti provvederà a tutelare la propria immagine in tutte le sedi".