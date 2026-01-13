Silp Cgil, a marzo stop ai rinforzi di polizia alla frontiera con la Slovenia

TRIESTE, 13 GEN - Il prossimo mese di marzo cesseranno i trasferimenti temporanei di polizotti da altre sedi per presidiare la frontiera con la Slovenia ed è in progetto l'istituzione di un Reparto mobile a Gorizia. Lo rende noto il sindacato di polizia Silp Cgil in una nota pubblicata sul proprio sito al termine di un incontro, svoltosi a Roma, con i vertici del Dipartimento di pubblica sicurezza. I controlli al confine con la Slovenia erano stati introdotti il 21 ottobre 2023 temendo possibili infiltrazioni terroristiche nella Rotta balcanica dopo l'attentato di Hamas del 7 ottobre. Avrebbe dovuto avere una durata di 10 giorni, ma le continue proroghe avevano chiuso i valichi fino al 19 gennaio 2024 e, da quel momento, per altri 5 mesi e poi ancora altri 6 mesi. Di recente la sospensione del trattato di Schengen è stata confermata per altri 6 mesi, vale a dire fino al 18 giugno 2026, in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina (6-22 febbraio) e delle Paralimpiadi (6-15 marzo).