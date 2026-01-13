Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Silp Cgil, a marzo stop ai rinforzi di polizia alla frontiera con la Slovenia

AA

TRIESTE, 13 GEN - Il prossimo mese di marzo cesseranno i trasferimenti temporanei di polizotti da altre sedi per presidiare la frontiera con la Slovenia ed è in progetto l'istituzione di un Reparto mobile a Gorizia. Lo rende noto il sindacato di polizia Silp Cgil in una nota pubblicata sul proprio sito al termine di un incontro, svoltosi a Roma, con i vertici del Dipartimento di pubblica sicurezza. I controlli al confine con la Slovenia erano stati introdotti il 21 ottobre 2023 temendo possibili infiltrazioni terroristiche nella Rotta balcanica dopo l'attentato di Hamas del 7 ottobre. Avrebbe dovuto avere una durata di 10 giorni, ma le continue proroghe avevano chiuso i valichi fino al 19 gennaio 2024 e, da quel momento, per altri 5 mesi e poi ancora altri 6 mesi. Di recente la sospensione del trattato di Schengen è stata confermata per altri 6 mesi, vale a dire fino al 18 giugno 2026, in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina (6-22 febbraio) e delle Paralimpiadi (6-15 marzo).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario