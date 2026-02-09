Silli si dimette da sottosegretario agli Esteri, nuovo incarico all'Iila

ROMA, 09 FEB - Giorgio Silli si è dimesso dall'incarico di sottosegretario agli Esteri. Lo conferma all'ANSA lo stesso Silli, che ha lasciato il governo per assumere l'incarico di segretario generale dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), che lo ha eletto il 28 luglio scorso all'unanimità dai 21 ambasciatori dei governi che compongono l'organizzazione. "Mi sono insediato questa mattina rassegnando le dimissioni da sottosegretario", ha spiegato Silli, che a ottobre ha lasciato Noi moderati per approdare in Forza Italia.