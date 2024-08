Silli partecipa all'insediamento di Abinader a Santo Domingo

SANTO DOMINGO, 17 AGO - Il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, ha partecipato all'insediamento del presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, per il secondo mandato quadriennale. Alla cerimonia erano presenti anche una dozzina di capi di Stato e di governo, tra cui il re Felipe di Spagna. Nel suo discorso inaugurale, Abinader ha promesso crescita economica, una serie di riforme sociali, e il controllo dell'immigrazione haitiana. Abinader ha inoltre criticato la situazione post-elettorale in Venezuela. "Non crediamo nelle personalità autoritarie o nei leader messianici che vogliono prendere in mano il destino di un Paese", ha affermato, riferendosi al presidente Nicolas Maduro.