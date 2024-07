Silli, 'i rapporti tra Italia e Panama sono eccellenti'

PANAMA, 01 LUG - "I rapporti tra Italia e Panama sono eccellenti sul piano politico ed economico". Lo ha detto il sottosegretario di Stato italiano agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Giorgio Silli, a margine della cerimonia di insediamento del neopresidente panamense Josè Raul Mulino. La relazione tra i due paesi genera "opportunità anche in nuovi settori, in particolare scientifico-tecnologico e spaziale", ha commentato Silli all'ANSA osservando come "attraverso il Meccanismo di dialogo politico bilaterale sarà possibile esplorare ulteriori sinergie e partenariati innovativi".