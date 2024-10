Sil Confesercenti, donate un libro a biblioteche scolastiche

ROMA, 29 OTT - Anche quest'anno il Sindacato Italiano Librai Confesercenti aderisce convintamente a #ioleggoperché, la grande raccolta di libri a favore delle biblioteche scolastiche italiane, organizzata dall'Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Ministero della Cultura e portata avanti in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.""È un'iniziativa molto apprezzabile - dice Antonio Terzi, presidente del Sil - perché valorizza il ruolo delle librerie nel rapporto con le scuole e perché le qualifica come strumento essenziale per la promozione del libro e della lettura". "Invitiamo tutte le persone legate in qualche modo al mondo della scuola - dice Terzi -, famiglie che le frequentano attualmente per i loro figli, ma anche chi nelle stesse scuole ha trascorso un periodo in passato, a riconoscere la necessità di ampliare le biblioteche scolastiche donando un libro acquistato nelle nostre librerie tra il 9 e il 17 novembre prossimo". "Mai come oggi - conclude Terzi - è indispensabile che ogni scuola di ordine e grado possa avere la possibilità di incentivare la lettura dei propri studenti, anche fornendo loro l'opportunità di leggere attingendo dalla propria biblioteca. La lettura è uno strumento indispensabile per il conseguimento, la creazione e la maturazione delle generazioni di domani. Per questo contribuire ad arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia significa investire nel futuro del Paese".