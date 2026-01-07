Giornale di Brescia
Signorini davanti ai pm, 'da me nessuna violenza né estorsione'

MILANO, 07 GEN - Ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione, contenute nella denuncia dell'ex concorrente del Grande Fratello vip Antonio Medugno, Alfonso Signorini che oggi è stato sentito dai pm di Milano da indagato, sulla base della querela. Il giornalista e conduttore tv si è presentato spontaneamente davanti ai pm, che indagano sulla vicenda di cui ha parlato Fabrizio Corona nel suo format 'Falsissimo'. Signorini, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, si è difeso con dichiarazioni spontanee e rispondendo alle domande. E ha fornito una versione totalmente in contrasto con la denuncia di Medugno.

