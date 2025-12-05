Sicurezza, questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova

ROMA, 05 DIC - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Solo dopo diverse ore la pubblicazione della locandina attraverso i social network - sottolinea la Questura - è stata seguita da una comunicazione per formalizzare l'iniziativa. "I tempi della formalizzazione si sono rivelati tardivi - aggiunge la Questura - in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al Movimento Forza Nuova". Sui social il movimento aveva lanciato per domani sera alle 18 l'appuntamento 'Difendi Roma' con ronde nel parco. "I termini proposti da Forza Nuova - sottolinea la Questura - anche in ragione della richiamata contrapposizione ideologica, si rivelano incompatibili rispetto alla coesistenza delle due manifestazioni" in quanto c'è un "rischio connesso alla sovrapposizione delle fasi di afflusso e deflusso tra i due gruppi di manifestanti, con fondati rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica". Con il provvedimento notificato nelle ultime ore - conclude la Questura - viene comunque indicata la possibilità di esercitare il diritto a manifestare con diverse modalità.