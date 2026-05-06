Sicurezza in mare e tutela dell'ambiente, intesa Guardia Costiera-Anci

ANCONA, 06 MAG - Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Guardia Costiera per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la tutela dell'ambiente marino e costiero e modelli di turismo sostenibile. Con queste intenzioni oggi a Roma è stato firmato il protocollo d'intesa tra l'Anci e il Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, con gli interventi del vicepresidente vicario dell'Anci e sindaco di Ancona Daniele Silvetti e del Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, con il contributo in collegamento di Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova, presidente della commissione Politiche del mare, demanio marittimo e porti di Anci. "La collaborazione tra Comuni e Guardia Costiera è decisiva per garantire sicurezza, tutela ambientale e una gestione sostenibile del territorio. La priorità resta la salvaguardia della vita umana: vogliamo migliorare il coordinamento tra attività balneari e sicurezza della navigazione", ha sottolineato Silvetti. "Il protocollo tra Guardia Costiera ed Anci, testimonia ancora una volta lo stretto legame tra il territorio, in particolare i Comuni e le autorità marittime, entrambi attori fondamentali a presidio della fascia costiera ed a tutela degli interessi della collettività. - ha affermato l'ammiraglio Liardo - Legame che intendiamo documentare questa volta anche con un calendario che ne valorizzi le bellezze e le potenzialità turistiche sostenibili del territorio". "Con questo protocollo poniamo le basi per iniziative condivise capaci di generare benefici duraturi per i territori e le comunità", ha rimarcato Terrile.