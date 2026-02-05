Giornale di Brescia
Sicurezza, arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico

ROMA, 05 FEB - Nel decreto sicurezza è previsto anche l'arresto in flagranza (e quindi anche in quasi flagranza) nei confronti di chi aggredisce il personale scolastico. "Si rende così immediatamente operativa la norma sull'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce il personale scolastico. Entra dunque subito in vigore questo importante provvedimento che tutela chi lavora per il futuro dei nostri figli", afferma all'ANSA il ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara, che esprime soddisfazione. La norma sull'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce il personale scolastico, infatti, era già stata inserita in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri ma in Parlamento stava stava avendo un iter lento. Nel disegno di legge viene previsto anche il coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo dei figli con fragilità come già in via sperimentale da Agenda Sud e Agenda Nord.

