Si tuffa per salvare il cane, uomo annega in un canale

MANTOVA, 25 GEN - Un uomo è annegato sabato sera nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano. Si è tuffato in un canale per salvare il proprio cane, che vi era caduto accidentalmente. La vittima è Enea Tonoli, 46 anni, dipendente comunale residente a Monzambano. Sabato sera era uscito con il cane per il solito giro lungo le sponde del canale Virgilio. L'animale è scivolato lungo la sponda in cemento del canale ed è finito in acqua. Il proprietario si è tuffato, non è più riuscito a risalire ed è annegato. Non vedendolo rientrare a casa, i famigliari hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e sono riusciti a salvare il cane che, nel frattempo, era riuscito a rimanere a galla vicino alla sponda in cemento.