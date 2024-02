Si svolgerà a Cali, in Colombia, la COP16 sulla biodiversità

BOGOTÁ, 21 FEB - La Conferenza internazionale sulla biodiversità, prevista nell'ambito della COP16 dell'Onu, si svolgerà quest'anno a Cali, in Colombia, dal 21 ottobre al primo novembre con al partecipazione di delegazioni di 190 Paesi. Attraverso il suo account X, la presidenza della Colombia ha formalizzato l'annuncio, aggiungendo che questo appuntamento dovrà essere letto anche come uno spazio di ascolto delle popolazioni indigene, degli agricoltori e delle comunità etniche, riguardo al rapporto con gli ecosistemi e alla protezione della biodiversità. "Cali - ha sottolineato da parte sua il ministero dell'Ambiente colombiano - avrà una grande opportunità per mostrare tutto il suo potenziale di biodiversità rappresentato dai suoi fiumi, dai suoi uccelli, dai suoi alberi, dai suoi bioparchi e dal lavoro delle comunità del Pacifico impegnate a salvaguardarli". Il presidente Gustavo Petro ha sostenuto che "in quanto potenza della biodiversità naturale e della diversità umana, che vanta una ricca storia, la regione del Pacifico offre l'opportunità alla Colombia di mostrare perché è chiamato 'il Paese della bellezza'. Questa, ha concluso. "è anche l'occasione per sanare ferite, per suggellare un patto sociale, per rivolgere gli occhi del mondo al Pacifico, alle sue regioni e ai conflitti. Questo è il momento della protezione della vita, della pace con la natura". La Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione sulla Diversità Biologica è un trattato internazionale adottato al Summit della Terra di Rio de Janeiro ed entrato in vigore nel 1993 per conservare la diversità biologica, perseguire la sostenibilità utilizzare e garantire la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche della specie.