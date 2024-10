Si stacca frammento dalla Torre dell'Orologio a San Marco

VENEZIA, 10 OTT - Un pezzo di marmo della Torre dell'Orologio di piazza San Marco, a Venezia, probabilmente staccatosi a causa del forte vento che soffiava in città, è stato trovato ieri mattina nei pressi del bar Americano, situato al di sotto dell'edificio. Lo riporta oggi il Gazzettino. Il distacco è probabilmente avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì, in cui il passaggio di veneziani o turisti nella galleria che porta alla piazza è molto scarso. Infatti il frammento è stato visto solo al mattino, incastrato fra i basamenti di due colonne del porticato sottostante all'orologio. Ieri mattina in piazza si è svolta la cerimonia di laurea di oltre mille studenti dell'università di Ca' Foscari, ignari di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale, che hanno delimitato l'area e recuperato il manufatto. Stamani non c'è più traccia di nulla. Verifiche sono state disposte ai rivestimenti su tutta la facciata della Torre. Ci si sta dunque organizzando per procedere in tal senso.