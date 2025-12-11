Si sposa grazie a un falso atto creato con l'intelligenza artificiale, denunciata

COMO, 11 DIC - Un'impiegata di banca di 54 anni residente a Saronno (Varese), è finita sotto inchiesta con l'accusa di falsità materiale per avere prodotto un certificato di matrimonio fasullo creato con l'intelligenza artificiale, servito a celebrare le nozze con il compagno all'oscuro del fatto che la donna, reduce da un precedente matrimonio, ancora non avesse ottenuto il divorzio. La vicenda, raccontata dal quotidiano Il Giorno, nasce da una denuncia presentata ai carabinieri di Turate da uno dei testimoni delle nozze celebrate in una nota location di Rovellasca, nel Comasco lo scorso 25 ottobre. Il testimone si era insospettito quando, pochi giorni dopo la cerimonia, con tanto di banchetto e festa a seguire, gli sposini lo avevano invitato a firmare l'atto di matrimonio. Il documento lo aveva insospettito al punto da indurlo a rivolgersi all'anagrafe del Comune di Rovellasca per chiedere informazioni, salvo scoprirvi che la sposa risultava sì coniugata, ma con un altro uomo. Da qui la decisione di rivolgersi ai carabinieri. Il sospetto è che il certificato sia stato prodotto tramite un programma di intelligenza artificiale. Sembra che il marito, suo coetaneo, lui pure residente nel Saronnese, fosse all'oscuro di tutto e che lei si sia giustificata sostenendo di essere separata ormai da anni, ma di non essere ancor riuscita a ottenere il divorzio.