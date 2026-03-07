Si spegne a Milano la fiamma delle Paralimpiadi, i tecnici la riaccendono

MILANO, 07 MAR - Dopo le Olimpiadi la fiamma del braciere all'Arco della pace di Milano si è riaccesa per le paralimpiadi, anzi no. I passanti hanno notato e fatto notare che il braciere si era spento e questa mattina sono quindi intervenuti gli addetti. Si è trattato, hanno spiegato dalla fondazione Milano Cortina, di un problema tecnico, come se appunto il braciere fosse andato in blocco. Problema risolto in una mezz'ora e braciere riacceso.