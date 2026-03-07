Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Si spegne a Milano la fiamma delle Paralimpiadi, i tecnici la riaccendono

AA

MILANO, 07 MAR - Dopo le Olimpiadi la fiamma del braciere all'Arco della pace di Milano si è riaccesa per le paralimpiadi, anzi no. I passanti hanno notato e fatto notare che il braciere si era spento e questa mattina sono quindi intervenuti gli addetti. Si è trattato, hanno spiegato dalla fondazione Milano Cortina, di un problema tecnico, come se appunto il braciere fosse andato in blocco. Problema risolto in una mezz'ora e braciere riacceso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario