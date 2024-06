Si scontra in scooter con un cinghiale, muore 58enne a Roma

ROMA, 10 GIU - Un motociclista è morto dopo essersi scontrato con un cinghiale ieri sera a Roma. E' accaduto in via di Santa Cornelia. Sul posto pattuglie della polizia locale del XV Gruppo Cassia. L'uomo, un 58enne, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea dov'è morto nelle ore successive a causa delle gravi ferite riportate. Nell'impatto è deceduto anche l'animale. Sono tuttora in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto