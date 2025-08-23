Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Si schianta un Mig-29 ucraino, morto il pilota

Polish pilot Marcin Zolotucho flies his fighter MIG29 during the air picnic airshow in Bielsko-Biala, Poland, 27 August 2016. ANSA/ANDRZEJ GRYGIEL
Polish pilot Marcin Zolotucho flies his fighter MIG29 during the air picnic airshow in Bielsko-Biala, Poland, 27 August 2016. ANSA/ANDRZEJ GRYGIEL
AA

ROMA, 23 AGO - Un aereo Mig-29 ucraino si è schiantato durante l'atterraggio dopo una missione di combattimento. Il pilota, il maggiore Bondar Serhiy Viktorovich, 46 anni, è morto nell'incidente, le cui cause sono oggetto di una inchiesta. Lo fa sapere l'Aeronautica militare ucraina sul suo canale Telegram. Ukrinform ricorda in proposito un precedente: la notte del 29 giugno, durante un massiccio attacco russo ccon droni missilistici, un F-16 ucraino fu colpito e il pilota, Maksym Ustymenko, rimase ucciso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario