Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Si rompono alcuni flaconi di acido, evacuata una scuola a Iglesias

AA

IGLESIAS, 10 DIC - Si rovesciano alcuni alcuni contenitori di acidi nel laboratorio di scienze e la scuola viene evacuata. È accaduto intorno a mezzogiorno nell'istituto Asproni di Iglesias. Due studentesse sono state visitate dai medici del 118 per possibili ustioni, ma nulla è stato riscontrato. Da quanto si è appreso, si sarebbe rotta una mensola all'interno di un armadio che conteneva flaconi di sostanze acide che si sono rotti. I liquidi si sono miscelati innescando una nuvola di gas che ha riempito il laboratorio di chimica. È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. I pompieri hanno fatto evacuare l'intera scuola poi, completate le verifiche, hanno dato l'ok agli studenti per il rientro in classe. Il laboratorio però, per il momento rimarrà chiuso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IGLESIAS

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario