Si rompono alcuni flaconi di acido, evacuata una scuola a Iglesias

IGLESIAS, 10 DIC - Si rovesciano alcuni alcuni contenitori di acidi nel laboratorio di scienze e la scuola viene evacuata. È accaduto intorno a mezzogiorno nell'istituto Asproni di Iglesias. Due studentesse sono state visitate dai medici del 118 per possibili ustioni, ma nulla è stato riscontrato. Da quanto si è appreso, si sarebbe rotta una mensola all'interno di un armadio che conteneva flaconi di sostanze acide che si sono rotti. I liquidi si sono miscelati innescando una nuvola di gas che ha riempito il laboratorio di chimica. È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. I pompieri hanno fatto evacuare l'intera scuola poi, completate le verifiche, hanno dato l'ok agli studenti per il rientro in classe. Il laboratorio però, per il momento rimarrà chiuso.