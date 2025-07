Si ribalta trattore, muore agricoltore 63enne

Il trattore ribaltato sotto il quale è morto schiacciato un agricoltore di 70 anni, del quale ancora non sono state rese note le generalità, 16 agosto 2019. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 nelle campagne di Baressa, nell' Oristanese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Ales e una ambulanza del 118. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. ANSA / us vigili del fuoco +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++