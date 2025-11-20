Si ribalta muletto in frantoio, muore 26enne nel nord Barese

BISCEGLIE, 20 NOV - Un uomo di 26 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre era a lavoro all'esterno di un frantoio di Bisceglie, nel nord Barese. La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta da un muletto che, ribaltandosi, l'avrebbe schiacciata. I soccorsi prestati dal personale del 118 sono stati inutili: il 26enne è morto sul colpo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici della prevenzione dello Spesal della Asl Bat che dovranno accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.