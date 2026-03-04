Si ribalta con escavatore, morto operaio nel Bresciano

BRESCIA, 04 MAR - Un operaio ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi sul monte Maddalena a Brescia, dopo un grave incidente avvenuto mentre era al lavoro con un mini escavatore. Secondo le prime informazioni, il mezzo si sarebbe ribaltato in un'area particolarmente impervia finendo per schiacciare l'uomo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorritori, supportati anche dall'elisoccorso.