Si ribalta cestello e un operaio cade da 4 metri, è grave

CAGLIARI, 19 APR - Il cestello a bordo del quale lavoravano si è ribaltato e uno degli operai è caduto nel vuoto. Incidente sul lavoro questa mattina in via Cocco Ortu a Cagliari: un operaio di circa 40 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari con un politrauma. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 7, non lontano dal mercato civico, in pieno centro. I due operai si trovavano su un elevatore a un'altezza di quattro metri e stavano lavorando sull'intonaco di un balcone della palazzina quando, per cause non accertate, il cestello si è ribaltato. Uno degli operai è caduto finendo a terra. Gli altri colleghi lo hanno subito soccorso. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso e ora è ricoverato. In via Cocco Ortu c'è il personale dello Spresal che sta cercando di ricostruire dettagliatamente l'incidente e stabilire le cause.