Si nasconde sull'armadio della ex, arrestato 30enne a Verbania

TORINO, 23 GEN - Ha tentato di nascondersi sopra un armadio, avvolto in una coperta, un uomo di 30 anni residente in provincia di Verbania, che, nonostante il provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna, si trovava in casa della donna. L'uomo, che era stato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura verbanese. Quando i poliziotti sono arrivati nella casa della donna, lei inizialmente ha negato che l'ex si trovasse nell'appartamento. Ma non è stata creduta e il 30enne è stato trovato sopra l'armadio.