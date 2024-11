Si laurea per la decima volta, record per 76enne molisano

CAMPOBASSO, 29 NOV - Lo hanno ribattezzato 'Il collezionista di lauree': il molisano Michele Carmosino, 76 anni, di Vastogirardi (Isernia) ha conseguito poche ore fa il suo decimo titolo accademico. Stavolta si è laureato con il massimo dei voti in "Comunicazione biomedica scientifica" all'Università La Sapienza di Roma, con una tesi sulla certificazione di qualità dell'azienda sanitaria locale. La sua prima laurea, in Ingegneria, risale all'inizio degli anni Settanta. Via via poi le altre lauree, comprese quelle in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere e Scienze politiche e Medicina.