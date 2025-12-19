Si fa strada pista omicidio per l'anziano trovato morto in casa

TRIESTE, 19 DIC - Va accreditandosi sempre di più l'ipotesi che Nicola Granieri, l'anziano di 73 anni trovato morto ieri nel suo appartamento di via Machlig, nel rione di San Luigi a Trieste, possa essere stato ucciso. Con il passare delle ore si approfondiscono le testimonianze raccolte, si raccolgono maggiori elementi e si escludono altre piste investigative. Secondo quanto si apprende, nell'appartamento è stata trovata una notevole quantità di denaro. Si tratterebbe di una cifra che di solito non si custodisce in casa. Il fatto che sia stato trovato escluderebbe dunque l'ipotesi del furto o della rapina. Se dovesse trattarsi di omicidio - pista giudicata plausibile - di sicuro a compierlo sarebbe stata una o più persone professioniste. Tali da non lasciare evidenti tracce del passaggio, e sarebbe questa la ragione per cui il sopralluogo, effettuato anche dai tecnici della Polizia scientifica giunti da Padova, sarebbe stato così lungo e dunque accurato. L'attività di compro oro, associata al denaro trovato, non escluderebbe nemmeno il configurarsi di altri reati. Sul posto ci sarebbero alcune telecamere di sorveglianza; è possibile che, qualora fossero funzionanti, possano aver ripreso qualcosa di interessante dal punto di vista investigativo.