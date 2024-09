Si estende ancora di più incendio Monte Cimador, 450 ettari

TRIESTE, 03 SET - Si è esteso ancor di più l'incendio a Moggio Udinese sul Monte Cimadors divampato il 19 agosto scorso, divenuto di enormi dimensioni: come ha reso noto la Protezione civile Fvg, infatti l'area interessata dalle fiamme è di circa 450 ettari. Sul posto stanno operando due elicotteri del Servizio aereo regionale della Protezione civile, dopo un sopralluogo aereo effettuato alle 7 di stamani; solo in tarda mattinata, a causa delle cattive condizioni di visibilità delle prime ore, hanno ripreso l'attività i due Canadair del Coau che hanno sostato in regione. Come annunciato ieri sera dall'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi, in mattinata è stata presentata la richiesta di attingimento dei Canadair al lago Weissensee in Carinzia (Austria). In base alla valutazione giornaliera, è stato chiesto il presidio notturno dei Vigili del fuoco di Udine a presidio e sicurezza dell' abitato di Monticello, come per la notte precedente. Oggi e domani sulla zona montana e sulla fascia orientale della regione sarà possibile qualche rovescio o temporale di calore; forse anche in altre zone. Qualora piovesse nell' area dell'incendio potrebbero esserci positive conseguenze per lo spegnimento delle fiamme o almeno per il ridimensionamento del fronte di fuoco. Prosegue il monitoraggio degli altri due grandi incendi in corso in regione: a Chiusaforte sul Monte Piccolo Belepeit, divampato la mattina del 29 agosto scorso e al Lisert Monfalcone (Gorizia), divampato il 31 agosto.