Si era allontanato da casa, 97enne trovato senza vita in dirupo

AVELLINO, 22 AGO - È stato trovato senza vita in un dirupo il 97enne allontanatosi da casa a Savignano Irpino, in provincia di Avellino. Erano stati i figli, nel pomeriggio di ieri a lanciare l'allarme. Le ricerche, a partire dalla contrada Piano, dove l'uomo risiedeva, hanno coinvolto carabinieri e il Nucleo comunale di Protezione Civile. Utilizzato anche un drone con termocamera che ha consentito la individuazione, nella tarda serata, dell'anziano.

AVELLINO

