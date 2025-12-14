Si è riunito a Tirana il Comitato misto egiziano-albanese

IL CAIRO, 14 DIC - La ministra egiziana della Pianificazione, dello Sviluppo Economico e della Cooperazione Internazionale Rania Al-Mashat è arrivata a Tirana, in Albania, per presiedere il Comitato misto egiziano-albanese per la cooperazione economica, che si tiene per la prima volta dal 1993. Al-Mashat ha sottolineato come il Comitato misto egiziano-albanese miri ad esplorare percorsi di cooperazione tra i due Paesi e a rafforzare le relazioni bilaterali, aprendo prospettive più ampie di partnership, in particolare negli scambi commerciali, nella collaborazione economica e negli investimenti congiunti. Ha aggiunto che la sessione del Comitato includerà anche un forum imprenditoriale congiunto con partecipanti del settore privato per discutere opportunità di investimento in aree di reciproco interesse. La convocazione di questa sessione - si afferma in una nota del ministero egiziano - "riflette l'impegno delle leadership di entrambi i Paesi a consolidare le relazioni bilaterali, soprattutto a seguito di visite ufficiali di alto livello, tra cui la visita di Ilir Meta, ex Presidente dell'Albania, in Egitto nel febbraio 2019, durante la quale si sono tenuti incontri formali per il rafforzamento delle relazioni bilaterali e sulla cooperazione economica e di investimento. Al Cairo con gli stessi obiettivi si è recato anche l'attuale premier albanese Edi Rama, nell'ottobre 2021. Negli ultimi due giorni, Al-Mashat ha presieduto le riunioni preparatorie a livello di esperti, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i ministeri interessati e rappresentanti dell'Organizzazione Araba per l'Industrializzazione e di rappresentanti di importanti aziende nei settori delle infrastrutture, dello sviluppo immobiliare, del turismo. A queste riunioni preparatorie hanno partecipato anche rappresentanti di ministeri e istituzioni albanesi, tra cui l'omologa albanese Delina Ibrahimaj. Il ministero egiziano della Pianificazione continua a promuovere il programma egiziano per rafforzare le relazioni economiche con i partner di sviluppo multilaterali e bilaterali. Al momento supervisiona 54 comitati congiunti tra l'Egitto e altri Paesi, 30 dei quali in Europa.