Si dimette il presidente bulgaro Radev, 'correrò nelle elezioni anticipate'

SOFIA, 19 GEN - Con una decisione a sorpresa, il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato le proprie dimissioni. Lo ha fatto in un appello rivolto in diretta alla nazione, nel quale ha annunciato di volersi presentare alle elezioni politiche anticipate previste in primavera, nella speranza di essere un fattore politico dirimente, grazie alla popolarità di cui gode nel Paese. Quello di Radev è un'atto è senza precedenti nella storia del Paese balcanico. Le sue mansioni saranno svolte da domani dalla vicepresidente, Iliana Yotova. Radev la settimana scorsa ha dovuto constatare l'ingovernabilità e l'instabilità politica del Paese, dopo aver accettato le dimissioni del premier Rossen Zhelyazkov, del partito conservatore Gerb, sull'onda delle proteste di piazza contro la corruzione, e di aver tentato inutilmente dl sondare la possibilità di formare una nuova maggioranza.