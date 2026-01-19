Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Si dimette il presidente bulgaro Radev, 'correrò nelle elezioni anticipate'

AA

SOFIA, 19 GEN - Con una decisione a sorpresa, il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato le proprie dimissioni. Lo ha fatto in un appello rivolto in diretta alla nazione, nel quale ha annunciato di volersi presentare alle elezioni politiche anticipate previste in primavera, nella speranza di essere un fattore politico dirimente, grazie alla popolarità di cui gode nel Paese. Quello di Radev è un'atto è senza precedenti nella storia del Paese balcanico. Le sue mansioni saranno svolte da domani dalla vicepresidente, Iliana Yotova. Radev la settimana scorsa ha dovuto constatare l'ingovernabilità e l'instabilità politica del Paese, dopo aver accettato le dimissioni del premier Rossen Zhelyazkov, del partito conservatore Gerb, sull'onda delle proteste di piazza contro la corruzione, e di aver tentato inutilmente dl sondare la possibilità di formare una nuova maggioranza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SOFIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario