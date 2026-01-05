Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk

ROMA, 05 GEN - Vasyl Malyuk ha annunciato le sue dimissioni da capo dei Servizi di Sicurezza dell'Ucraina. Era alla guida dell'agenzia dal luglio 2022. Lo scrive il canale Telegram della Sbu, citato da Rbc Ukraina. "Mi dimetto dalla carica di capo del Servizio di Sicurezza. Rimarrò all'interno del sistema Sbu per implementare operazioni speciali asimmetriche di livello mondiale, che continueranno a infliggere il massimo danno al nemico", afferma Malyuk. Secondo i media ucraini, Zelensky gli aveva offerto un trasferimento a altro incarico, come il Servizio di intelligence estero o il Consiglio per la sicurezza nazionale ma Malyuk ha rifiutato.