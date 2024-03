Si dimette assessora dopo pubblicazione video della sparatoria

FROSINONE, 16 MAR - L'avvocatessa Alessandra Sardellitti ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di assessore all'Innovazione Tecnologica del Comune di Frosinone con una lettera Pec inviata al sindaco Riccardo Mastrangeli (civico indicato dalla Lega). Sardellitti spiega di non riuscire a riconoscersi "in questa squadra amministrativa. Le tensioni ed i malumori, penso non siano d'aiuto alla realizzazione del sostanzioso programma amministrativo che deve essere portato avanti". All'assessora Sardellitti si devono gli open day per il rilascio immediato della nuova carta d'Identità elettronica e l'implementazione della rete di telecamere per la videosorveglianza. Proprio quelle telecamere si sono rivelate fondamentali una settimana fa per ricostruire la sparatoria di via Aldo Moro costata la vita ad una persona ed il ferimento di altre tre. La pubblicazione sull'edizione on line di un quotidiano nazionale di uno dei video coperti dal segreto istruttorio e nel quale si vedono con chiarezza anche le sequenze che precedono e seguono gli spari, aveva acceso forti polemiche in maggioranza. Forza Italia ha attaccato il sindaco definendo la vicenda "grottesca e altamente lesiva della reputazione del Comune", mettendo sotto la lente di ingrandimento anche le procedure di custodia delle immagini, che fanno riferimento all'assessorato retto fino ad oggi da Sardellitti.