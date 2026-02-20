Si decide nuova terapia ma a Domenico non sarà staccato l'Ecmo

NAPOLI, 20 FEB - Inizierà oggi a mezzogiorno la riunione all'ospedale Monaldi di Napoli sulla nuova terapia per Domenico, il bimbo ricoverato in gravi condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il confronto sarà tra il pool dei medici dell'ospedale, il medico di fiducia della famiglia, la mamma e il suo avvocato. Nella riunione verrà spiegato come funziona il nuovo percorso, chiesto ieri dalla famiglia del bimbo, che prevede l'alleviamento delle sofferenze che non è l'eutanasia ma ferma l'accanimento terapeutico. Al bambino, si apprende da fonti dell'ospedale, che non può più essere operato con un nuovo cuore, "non sarà staccato l'Ecmo, perché un secondo dopo - si sottolinea - si rischia la morte. Verranno invece eliminate altre terapie non necessarie".