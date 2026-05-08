Si arrampica su statua Vittorio Emanuele in piazza Duomo a Milano

MILANO, 08 MAG - Un uomo, che risulta cittadino svizzero ma sulla cui identità sono in corso accertamenti, si è arrampicato la notte scorsa sulla statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano. E' accaduto intorno alle 4 e gli agenti della Polizia locale sono intervenuti facendolo scendere e avvisando gli operatori del 118 che lo hanno portato in ospedale a causa del suo stato di alterazione. L'uomo non ha riportato conseguenze fisiche dal suo gesto.