Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Si apre una nuova settimana di bel tempo primaverile

AA

ROMA, 02 MAR - L'alta pressione continua a dominare la scena meteorologica in Italia: la settimana che si è aperta sarà infatti nel segno dell'anticiclone che continuerà a regalare scampoli di primavera su gran parte del territorio. La previsione è di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di un marzo anomalo non solo per le temperature (20°C, ad esempio, sono previsti in città come Firenze, Roma e Napoli). "Marzo, infatti - spiega Brescia - è sempre stato un mese capace di regalare colpi di coda invernali, con improvvise ondate di gelo e nevicate tardive fino a bassa quota che spesso hanno sorpreso l'Italia proprio all'inizio della primavera. Quest'anno, invece, la settimana si apre con uno scenario opposto: una calma piatta che nega qualsiasi sorpresa fredda, consolidando un'anomalia termica sempre più evidente". Oltre a Firenze, Roma e Napoli, anche al Nord, laddove le nebbie lasceranno spazio al sole, si potranno sfiorare picchi superiori ai 15-17 gradi. L'alta pressione, fa notare Brescia, "agisce poi come un vero e proprio "tappo" che blocca ogni rimescolamento d'aria, favorendo il fenomeno delle nebbie da intrappolamento. In questo scenario, tipico delle pianure del Nord, le particelle inquinanti come il Pm10 e i biossidi di azoto non riescono a disperdersi verso l'alto, restando schiacciate nei primi cento metri dal suolo. Si crea così un mix insalubre tra umidità e smog che satura l'aria, trasformando la nebbia in una cappa grigia e densa che persiste per giorni, con gravi ripercussioni sulla qualità dell'aria che respiriamo nei centri urbani. Nel dettaglio: Lunedì 2. Al Nord: cielo grigio con piovaschi, specie sui monti. Al Centro: passaggio piovoso, soprattutto su Toscana e Umbria. Al Sud: asciutto. Martedì 3. Al Nord: cielo nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Mercoledì 4. Al Nord: sole con qualche nebbia mattutina. Al Centro: nuvoloso, piogge in Abruzzo. Al Sud: molto nuvoloso, sole in Sicilia. Tendenza: tempo generalmente stabile con clima mite grazie all'alta pressione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario