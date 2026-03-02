Si apre una nuova settimana di bel tempo primaverile

ROMA, 02 MAR - L'alta pressione continua a dominare la scena meteorologica in Italia: la settimana che si è aperta sarà infatti nel segno dell'anticiclone che continuerà a regalare scampoli di primavera su gran parte del territorio. La previsione è di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di un marzo anomalo non solo per le temperature (20°C, ad esempio, sono previsti in città come Firenze, Roma e Napoli). "Marzo, infatti - spiega Brescia - è sempre stato un mese capace di regalare colpi di coda invernali, con improvvise ondate di gelo e nevicate tardive fino a bassa quota che spesso hanno sorpreso l'Italia proprio all'inizio della primavera. Quest'anno, invece, la settimana si apre con uno scenario opposto: una calma piatta che nega qualsiasi sorpresa fredda, consolidando un'anomalia termica sempre più evidente". Oltre a Firenze, Roma e Napoli, anche al Nord, laddove le nebbie lasceranno spazio al sole, si potranno sfiorare picchi superiori ai 15-17 gradi. L'alta pressione, fa notare Brescia, "agisce poi come un vero e proprio "tappo" che blocca ogni rimescolamento d'aria, favorendo il fenomeno delle nebbie da intrappolamento. In questo scenario, tipico delle pianure del Nord, le particelle inquinanti come il Pm10 e i biossidi di azoto non riescono a disperdersi verso l'alto, restando schiacciate nei primi cento metri dal suolo. Si crea così un mix insalubre tra umidità e smog che satura l'aria, trasformando la nebbia in una cappa grigia e densa che persiste per giorni, con gravi ripercussioni sulla qualità dell'aria che respiriamo nei centri urbani. Nel dettaglio: Lunedì 2. Al Nord: cielo grigio con piovaschi, specie sui monti. Al Centro: passaggio piovoso, soprattutto su Toscana e Umbria. Al Sud: asciutto. Martedì 3. Al Nord: cielo nuvoloso, locali nebbie. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. Mercoledì 4. Al Nord: sole con qualche nebbia mattutina. Al Centro: nuvoloso, piogge in Abruzzo. Al Sud: molto nuvoloso, sole in Sicilia. Tendenza: tempo generalmente stabile con clima mite grazie all'alta pressione.