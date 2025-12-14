Giornale di Brescia
Si allontana da Rsa e viene investito da un'auto, morto anziano nel Barese

ALTAMURA, 14 DIC - Un ultra70enne è morto dopo essere stato investito da un'auto, intorno alle 19:30 di ieri mentre percorreva a piedi la provinciale 238 che collega Corato ad Altamura, nel Barese. Si tratta di un uomo residente in una Rsa di Altamura. L'incidente è avvenuto a circa due chilometri dalla residenza sanitaria assistita in cui la vittima abitava da qualche tempo. Il conducente del mezzo che ha travolto l'anziano si è fermato per prestare i soccorsi e chiedere aiuto al 118, ma l'intervento del personale sanitario è stato inutile. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

