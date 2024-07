Si aggrava situazione Laguna Orbetello, sindaco 'aperto il Coc'

ORBETELLO (GROSSETO), 25 LUG - Si aggrava la situazione della Laguna di Orbetello (Grosseto) a causa del caldo. A darne notizia è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti. Nei giorni scorsi si erano già verificate morie di quintali di pesce nella laguna per anossia causata dal caldo, che mette in crisi l'ecosistema lagunare. Nel 2015 per le stesse cause morirono oltre 200mila chili di pesce ed ogni estate si registrano problemi. "La situazione si è aggravata durante la notte - ha detto Casamenti -. Siamo ad Ansedonia allo sgrigliatore", che serve a far circolare l'acqua, "da stamattina. Ho firmato a breve l'apertura del Coc, il Centro operativo comunale per le emergenze, e ho appena avvisato il presidente della Regione Eugenio Giani. Nelle prossime ore si terranno aggiornamenti continui".