Si aggrava l'emergenza incendi in Patagonia, a fuoco 230 mila ettari

BUENOS AIRES, 29 GEN - Si aggrava l'emergenza incendi nel sud dell'Argentina, dove cinque province patagoniche registrano un totale di 230 mila ettari andati a fuoco nelle ultime settimane. La crisi ha spinto il governo di Javier Milei a convocare per oggi una riunione di gabinetto urgente nel corso della quale è stato deciso l'invio di fondi straordinari per 120 miliardi di pesos (circa 75 milioni di euro) ai corpi dei 'pompieri volontari'. L'esecutivo, secondo quanto affermano fonti citate dai media, starebbe valutando anche di dichiarare ufficialmente l'emergenza attraverso un decreto. I governatori delle cinque province patagoniche, Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén e Santa Cruz, avevano presentato ieri una richiesta congiunta al governo per dichiarare l'emergenza e lo stanziamento di fondi eccezionali sottolineando la "gravità della situazione" in tutta la regione del sud. Secondo dati delle autorità locali gli incendi hanno colpito 168.000 ettari a La Pampa, 45.000 a Chubut, 6.000 a Neuquén, 10.000 a Río Negro e 700 a Santa Cruz.