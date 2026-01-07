Sheinbaum, un intervento Usa in Messico è ipotesi 'molto lontana'

CITTÀ DEL MESSICO, 07 GEN - La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha definito una "possibilità molto lontana" l'ipotesi di un intervento militare degli Stati Uniti in territorio messicano. Nonostante le tensioni regionali legate al caso Venezuela, la leader ha rassicurato sulla solidità dei rapporti bilaterali, evidenziando l'esistenza di un dialogo fluido tra le cancellerie e i comandi militari dei due Paesi. Per il governo messicano, la soluzione non risiede nell'interventismo, che violerebbe la sovranità nazionale, ma nella cooperazione fondata sulla responsabilità condivisa. Sheinbaum ha chiarito che alle pressioni di Washington si risponde con maggiore comunicazione, non con la sottomissione. La titolare dell'esecutivo ha inoltre sottolineato la necessità di reciprocità: se gli Usa chiedono maggiori sforzi al Messico — ha detto — devono impegnarsi altrettanto nel bloccare il traffico d'armi verso sud e il riciclaggio di denaro. "Non abbiamo bisogno di ingerenze esterne", ha concluso, ammonendo l'opposizione sui rischi di invocare aiuti stranieri.