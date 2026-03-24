Sheinbaum su Cuba: 'No a un'invasione, no a soluzioni violente'

CITTÀ DEL MESSICO, 23 MAR - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ribadito il sostegno all'autodeterminazione di Cuba di fronte al rischio di un conflitto armato con gli Stati Uniti. La leader ha sottolineato che ogni controversia deve essere risolta attraverso il dialogo e non con la forza. "Continueremo a inviare aiuti umanitari e a rivendicare sempre il diritto del popolo cubano alla sua autodeterminazione", ha dichiarato, esprimendo rifiuto verso invasioni o soluzioni violente. Sheinbaum ha criticato le restrizioni sull'arrivo di carburante all'isola causate dall'embargo. Confermando la partenza di una nuova nave messicana con provviste, ha spiegato il ruolo di mediazione del suo governo: "Parliamo con il governo di Cuba e con quello degli Stati Uniti cercando meccanismi affinché sappiano che il Messico è sempre presente per evitare qualsiasi conflitto". Alla luce delle nuove disposizioni approvate dal governo dell'isola caraibica, la prima mandataria ha inoltre invitato gli imprenditori nazionali a investire nell'economia cubana.